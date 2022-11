Com biquíni fininho, Mariana Rios chama atenção ao ostentar corpo sarado: "Deusa"

A atriz e apresentadora Mariana Rios impressionou os seguidores ao exibir seu corpaço em cliques de biquíni

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 21h36

Mariana Rios (37) elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem para Trancoso, na Bahia.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e apresentadora deixou os fãs impressionados ao exibir seu corpo sarado enquanto fazia algumas poses na areia da praia.

Para renovar o bronzeado, a artista apostou em um biquíni preto, sem alças, e uma saída de praia com estampa de oncinhas. "Oi sumida", brincou a artista na legenda da publicação.

Nos cometários, os fãs de Mariana encheram a publicação de elogios. "Um espetáculo", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", escreveu outra. "Uma deusa", afirmou mais uma. "Que corpaço, não estava preparada", falou uma fã.

Confira as fotos de Mariana Rios de biquíni:

Saída da Globo

Mariana Rios decidiu revelar o motivo de sua saída da Rede Globo, após muitos anos contratada como atriz da casa. Em entrevista ao PocCast, ela deu detalhes sobre a saída. Após ser escolhida como substituta de Sabrina Sato no comando do reality show 'Ilha Record', a artista contou que hoje em dia deseja investir mais na carreira de apresentadora do que de atriz. "Então eu peço demissão. Não é justo comigo e nem com a empresa eu continuar contratada e ficar negando convites para fazer novelas", revelou.

