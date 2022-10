Mariana Rios dá detalhes sobre sua saída da Rede Globo

Atriz Mariana Rios revela o motivo de ter saído da emissora carioca

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 15h25

A atriz Mariana Rios (37) decidiu revelar o motivo de sua saída da grande emissora carioca Rede Globo, após muitos anos contratada como atriz da casa. Em entrevista ao PocCast, ela deu detalhes sobre a saída.

Após ser escolhida como substituta de Sabrina Sato no comando do reality show “Ilha Record”, Mariana contou que hoje em dia deseja investir mais na carreira de apresentadora do que de atriz.

“Então eu peço demissão. Não é justo comigo e nem com a empresa eu continuar contratada e ficar negando convites para fazer novelas”, revelou. “Os autores daqui a pouco vão ficar com raiva de mim. Meus pais quase me mataram, ‘você é louca de pedir para sair da Globo”, disse Mariana durante o podcast.

Veja a entrevista completa de Mariana Rios ao PocCast:



Mariana Rios arranca elogios com look preto

Com um vestido preto tomara que caia, que contém uma leve abertura no peitoral, salto preto e um brinco de bolinhas, Mariana Rios apareceu excedendo os limites da beleza, deixando seus seguidores babando.

O que chamou a atenção nas fotos publicadas pela apresentadora em seu Instagram foi a beleza escultural da morena.