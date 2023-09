Claudia Ohana impressiona ao exibir beleza natural na piscina: "Uma gata"

A atriz Claudia Ohana chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir sem maquiagem

A atriz Claudia Ohana, de 60 anos, impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao compartilhar novos registros aproveitando suas férias da novela 'Vai na Fé', da TV Globo, em hotel de Búzios, no Rio de Janeiro.

Nas imagens publicadas no Instagram, ela surge esbanjando toda sua beleza natural ao fazer pose na piscina, usando um maiô. Já no vídeo, a artista aparece mergulhando. "Sombra e água fresca", escreveu Ohana na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Os seguidores elogiaram a atriz nos comentários. "Uma gata. Curta muito esse paraíso", disse uma internauta. "Maravilhosa", escreveu outra. "Descanso merecido, querida. Aproveite bastante!! Adoro Muito Você!", falou uma fã.

Nesta última quarta-feira, 20, Claudia chamou a atenção dos fãs ao surgir relaxando em um spa. Nos registros, a artista aparece fazendo pose à beira da piscina, e exibe suas curvas impecáveis ao surgir usando um maiô cavado.

Confira a publicação:

Claudia Ohana revela experiência fora do corpo

A atriz Claudia Ohana surpreendeu ao contar que já teve experiências fora do corpo. Em entrevista ao Jornal Extra, ela contou que tem paralisia do sono e conta como isso acontece. "Eu tenho uma coisa que se chama paralisia do sono. Você acorda, ouve, enxerga tudo, mas não consegue se mexer. Tenho desde pequena. Saio do corpo. Não tem acontecido, mas em determinadas épocas rola com frequência. É muito legal, uma viagem astral", contou ela, que em seguida relembrou como foi perder a mãe quando tinha apenas 15 anos.

"A morte me foi apresentada de uma maneira muito estúpida. Foi chocante demais! Não me dou muito bem com esse fato. Acho uma sacanagem! Eu ainda fiquei uns dez anos sonhando com minha mãe e foi extremamente difícil. A partir da perda, minha vida mudou completamente [...]", relembrou. Confira a entrevista!