Claudia Ohana escandaliza ao exibir suas curvas esculturais: "Musa"

A atriz Claudia Ohana ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir toda sua beleza natural

A atriz Claudia Ohana, de 60 anos, está de férias da televisão após o fim da novela 'Vai na Fé', da TV Globo, onde interpretou a personagem Dora, e decidiu aproveitar o dia livre nesta quarta-feira, 20, para relaxar em um spa.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista aparece fazendo pose à beira da piscina, e exibe suas curvas impecáveis ao surgir usando um maiô cavado. Além disso, ela também está com uma toalha enrolada no cabelo.

O post de Ohana rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que exaltaram toda sua beleza. "Deusa", disse uma seguidora. "Eterna musa", escreveu outra. "E o tempo não passa para ela", observou uma fã. "Que maravilhosa", elogiou mais uma. "Belíssima", falou mais uma admiradora.

Recentemente, Claudia encantou os seguidores ao mostrar algumas fotos de sua viagem de férias pelo Ceará. Usando um biquíni vinho, de modelo diferenciado, a famosa se exibiu ao natural na selfie renovando o bronzeado. Sem usar retoques, ela ostentou sua beleza natural para os internautas e recebeu elogios. "Solzinho do Ceará", escreveu ela na legenda.

Claudia Ohana surpreende ao falar de libido

A atriz Claudia Ohana surpreendeu ao fazer revelações sobre sua vida sexual. Em uma entrevista para o jornal Extra, a famosa contou como faz para manter o prazer sozinha e sem reposição hormonal. Aos 60 anos, ela conta que a libido diminuiu com o tempo, mas que não precisou fazer algo para estimular os hormônios. "Eu tinha muito fogo no rabo. Tinha foco nisso. Eu não fiz reposição hormonal, não senti necessidade. A libido diminuiu, mas sinto que está legal. Acho fundamental o sexo. Ele é importante, mas não é qualquer pessoa que vai deitar na minha cama", disse ela. Confira a declaração completa!