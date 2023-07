Claudia Ohana surpreende ao falar de libido e autoprazer: 'Muito fogo'

Sem reposição hormonal, Claudia Ohana surpreende com revelações íntimas sobre como faz para manter o prazer

A atriz Claudia Ohana surpreendeu ao fazer revelações sobre sua vida sexual. Em uma entrevista para o jornal Extra, a famosa, que está no ar em Vai na Fé, contou como faz para manter o prazer sozinha e sem reposição hormonal.

Na novela das sete, a global chamou a atenção ao protagonizar cenas íntimas de Dora e Fábio (Zé Carlos Machado). A naturalidade com que ela lidou com a situação deixou o público impressionado. Aos 60 anos, ela conta que a libido diminuiu com o tempo, mas que não precisou fazer algo para estimular os hormônios.

"Eu tinha muito fogo no rabo. Tinha foco nisso. Eu não fiz reposição hormonal, não senti necessidade. A libido diminuiu, mas sinto que está legal. Acho fundamental o sexo. Ele é importante, mas não é qualquer pessoa que vai deitar na minha cama", falou ela para o Extra.

A famosa ainda falou sobre a masturbação feminina e encorajou outras mulheres a realizarem a prática para se conhecerem melhor. "Sou muito a favor de nos darmos prazer, tanto para estimular a libido quanto para dar uma acalmada. A masturbação é algo natural, sempre dei força para os meus parceiros fazerem também. É muito saudável se masturbar", declarou.

Ainda recentemente, em entrevista exclusiva à CARAS, ela abriu o jogo sobre o envelhecimento e a vida sexual. "Eu fiz 60 anos e as pessoas me perguntam se ainda faço sexo, se vou me aposentar. Essas são as perguntas quando você faz 60 anos. Como se no dia seguinte você parasse de fazer sexo, você tivesse que se aposentar. É um absurdo isso [...]", disse a atriz em um trecho da conversa.

A atriz Claudia Ohana parou tudo em sua rede social ao compartilhar um vídeo se exibindo no espelho com um look inusitado. De biquíni, blusa de frio e meias, a famosa deu um show de beleza.

No registro, a artista aproveitou para esbanjar suas curvas em uma roupa de banho preto, de modelo cavado, e exibir o seu rosto de perto. Em frente ao espelho, ela se gravou e deu um zoom para mostrar todos os detalhes.

Claudia Ohana aproveitou a oportunidade para afirmar sua idade e enaltecer a beleza natural da mulher. "Sim, me achando gostosa. Sim, 60 anos", declarou ela.

