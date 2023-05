Semelhança entre Claudia Ohana e a filha impressiona a web: "Parecem irmãs"

A atriz Claudia Ohana postou um ensaio fotográfico com a filha, e deixou os fãs impressionados com a semelhança entre elas

Claudia Ohana (60) decidiu dividir com seus seguidores das redes sociais uma sequência de fotos de um ensaio fotográfico que realizou com sua filha, Dandara Guerra (39).

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta sexta-feira, 12, a atriz e a herdeira surgem usando um look jeans preto e botas claras, enquanto fazem diversas poses, e a mamãe coruja se derreteu.

"Dias da das mães chegando e eu não resisto de postar essa foto com minha filha, que é a coisa mais linda do mundo", afirmo a artista. O Dia das Mães, vale lembrar, será comemorado no próximo domingo, 14.

As fotos de Claudia e Dandara chamou a atenção dos internautas, que apontaram a semelhanças entre as duas. "Duas perfeições! A fruta caiu bem em baixo do pé", disse uma seguidora. "É impressionante como são parecidas", escreveu outra. "Parecem irmãs gêmeas", falou uma fã. "Tal mãe, tal filha! Que lindas!", comentou mais uma.

Confira as fotos de Claudia Ohana com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

Claudia Ohana abre o jogo sobre vida sexual

Solteira, Claudia Ohana garante que está feliz sozinha. Em entrevista exclusiva à CARAS, ela abriu o jogo sobre o envelhecimento e a vida sexual. "Eu fiz 60 anos e as pessoas me perguntam se ainda faço sexo, se vou me aposentar. Essas são as perguntas quando você faz 60 anos. Como se no dia seguinte você parasse de fazer sexo, você tivesse que se aposentar. É um absurdo isso [...]", disse a atriz em um trecho da conversa.

Ela também falou sobre a vida de solteira. "Sempre fiquei muito bem sozinha, mas eu sinto falta, às vezes. É gostoso namorar, mas é gostoso ficar sozinho também. Outro dia estava pensando em como é bom chegar em casa e não ter DR. Quando tinha apenas 15 anos de idade, comecei a morar junto, então, é muito tempo de D.R. Não tenho idade mais para isso. Eu sinto mais falta de me apaixonar do que de namorar...", refletiu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!