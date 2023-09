Tomando sol, Claudia Ohana ostenta beleza natural impressionante: ''Linda''

Curtindo viagem no Ceará, atriz Claudia Ohana ostenta beleza sem retoques ao renovar o bronzeado

A atriz Claudia Ohana encantou com mais um clique se sua viagem pelo Ceará. De férias após o fim de Vai Na Fé, a artista mostrou que está curtindo sua folga em grande estilo. Nesta quinta-feira, 07, ela publicou mais uma foto tomando sol.

Usando um biquíni vinho, de modelo diferenciado, a famosa se exibiu ao natural na selfie renovando o bronzeado. Sem usar retoques, Claudia Ohana ostentou sua beleza natural para os internautas e recebeu elogios.

"Solzinho do Ceará", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os seguidores enalteceram a beleza da musa. "Gata", admiraram os fãs. "Muito linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Claudia Ohana arrancou mais elogios ao se exibir na piscina usando um maiô. Desfilando no local e se refrescando na piscina, a atriz encantou ao revelar suas curvas deslumbrantes.

Na novela das sete, a global chamou a atenção ao protagonizar cenas íntimas de Dora e Fábio (Zé Carlos Machado). A naturalidade com que ela lidou com a situação deixou o público impressionado. Aos 60 anos, ela contou que a libido diminuiu com o tempo, mas que não precisou fazer algo para estimular os hormônios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

De biquíni no frio, Claudia Ohana fala sobre sua idade

A atriz Claudia Ohana parou tudo em sua rede social ao compartilhar um vídeo se exibindo no espelho com um look inusitado. De biquíni, blusa de frio e meias, a famosa deu um show de beleza.

No registro, a artista aproveitou para esbanjar suas curvas em uma roupa de banho preto, de modelo cavado, e exibir o seu rosto de perto. Em frente ao espelho, ela se gravou e deu um zoom para mostrar todos os detalhes.

Claudia Ohana aproveitou a oportunidade para afirmar sua idade e enaltecer a beleza natural da mulher. "Sim, me achando gostosa. Sim, 60 anos", declarou ela.

Veja o vídeo de Claudia Ohana: