Na piscina, Claudia Ohana se exibe em fotos de frente e de costas: ''Linda''

Claudia Ohana se exibe na piscina e dá show de beleza ao revelar suas curvas esculturais no local

A atriz Claudia Ohana chamou a atenção nesta segunda-feira, 04, ao compartilhar fotos curtindo uma piscina em Canoa Quebrada, no Ceará. A famosa aproveitou o local para fazer uma série de cliques deslumbrantes e não passou despercebida.

Usando um maiô nude, a artista posou sentada na beira da piscina e desfilando pelo lugar. Claudia Ohana então esbanjou suas curvas esculturais e deu um show de beleza natural ao surgir sem muita produção.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a atriz. "Linda", elogiaram os fãs. "Perfeita", enalteceram os seguidores. "Deusa", disseram outros.

Recentemente, na novela das sete, a global chamou a atenção ao protagonizar cenas íntimas de Dora e Fábio (Zé Carlos Machado). A naturalidade com que ela lidou com a situação deixou o público impressionado. Aos 60 anos, ela contou que a libido diminuiu com o tempo, mas que não precisou fazer algo para estimular os hormônios.

"Eu tinha muito fogo no rabo. Tinha foco nisso. Eu não fiz reposição hormonal, não senti necessidade. A libido diminuiu, mas sinto que está legal. Acho fundamental o sexo. Ele é importante, mas não é qualquer pessoa que vai deitar na minha cama", falou ela para o Extra.

