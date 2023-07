Claudia Ohana revela experiência fora do corpo: 'Uma viagem astral'

No ar na novela Vai na Fé, Claudia Ohana relembra a dor após a morte da mãe e conta que já saiu do corpo

A atriz Claudia Ohana surpreendeu aocontar que já teve experiências fora do corpo. Em entrevista ao Jornal Extra, ela contou que tem paralisia do sono e conta como isso acontece.

“Eu tenho uma coisa que se chama paralisia do sono. Você acorda, ouve, enxerga tudo, mas não consegue se mexer. Tenho desde pequena. Saio do corpo. Não tem acontecido, mas em determinadas épocas rola com frequência. É muito legal, uma viagem astral”, contou ela.

Além disso, ela relembrou como foi perder a mãe quando tinha apenas 15 anos de idade. A mãe dela faleceu em um acidente de carro. “A morte me foi apresentada de uma maneira muito estúpida. Foi chocante demais! Não me dou muito bem com esse fato. Acho uma sacanagem! Eu ainda fiquei uns dez anos sonhando com minha mãe e foi extremamente difícil. A partir da perda, minha vida mudou completamente. Eu lembro que eu era muito religiosa e, depois da morte dela, virei ateia. Fiquei revoltada”, contou.

Apesar dos anos sem acreditar na espiritualidade, ela fez as pazes com esse lado da vida. “Fizemos as pazes. Jesus é uma figura muito forte para mim. Eu digo que eu sou cristã por gostar bastante de Cristo. Eu também acredito na magia”, afirmou.

Atualmente, ela interpreta a personagem Dora na novela Vai na Fé, da Globo.

Claudia Ohana dá show de beleza em clique de biquíni

A atriz Claudia Ohana parou tudo em sua rede social nesta última terça-feira, 20, ao compartilhar um vídeo se exibindo no espelho com um look inusitado. De biquíni, blusa de frio e meias, a famosa deu um show de beleza.

No registro, a artista aproveitou para esbanjar suas curvas em uma roupa de banho preto, de modelo cavado, e exibir o seu rosto de perto. Em frente ao espelho, ela se gravou e deu um zoom para mostrar todos os detalhes. A famosa aproveitou a oportunidade para afirmar sua idade e enaltecer a beleza natural da mulher. "Sim, me achando gostosa. Sim, 60 anos", declarou ela.