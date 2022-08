Carla Diaz ostenta curvas impecáveis em biquíni cavado: ''Que perfeição''

A atriz Carla Diaz deixou o abdômen sarado em fotos de biquíni na Bahia e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 14h10

Carla Diaz (31) colecionou elogios dos seguidores ao ostentar as curvas impecáveis em novas fotos da Bahia. Relembrando a viagem, a atriz colocou o corpaço para jogo e impressionou.

A ex-BBB posou diante de uma belíssima paisagem azul e exibiu o abdômen sarado e as pernas saradas com um biquíni escuro cavado.

"Localização: SP/ Mood: #Bahia", escreveu a loira na legenda da publicação.

O namorado da musa, Felipe Becari, deixou um comentário e surpreendeu. "Poderia sim te dar um golden… mas na verdade quero dar além dele uma casa, comida, roupa lavada, três filhos e meu sobrenome. Topa? Te amo", disse ele.

Os admiradores também foram só elogios. "Socorroooo! Que perfeição", "A sereia tá diferente", "Minha Bahia ficou mais linda com sua presença", dispararam eles nos comentários.

CARLA DIAZ MUDA VISUAL PARA VIVER PERSONAGEM NO CINEMA

A atriz Carla Diaz está nos preparativos para novo trabalho nas telinhas e compartilhou que mudou o visual para papel nos cinemas! Após interpretar Suzane Von Richtofen nos filmes A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, a artista vai viver Lulli no filme Rodeio Rock, ao lado do cantor Lucas Lucco (31). Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB revelou que deu uma transformada nos cabelos para as gravações do longa, que tem estreia prevista para 2023.

