Cantora Maraisa arrasa ao deixar barriga desenhada à mostra em look brilhante

De cropped e saia curtinha, cantora Maraisa ostentou corpaço deslumbrante e arrancou elogios

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), arrasou em mais um show com um look nada discreto. Neste sábado, 20, a artista sertaneja subiu no palco com uma roupa brilhante e chamou a atenção com tanta beleza.

De cropped e saia curtinha, a famosa deixou suas curvas à mostra com estilo e elegância. Com a barriga de fora, Maraisa mostrou seu abdômen desenhado e impressionou com sua boa forma.

"Hoje começou cedo em Londrina... Primeirinho da noite!", falou a cantora sobre a primeira apresentação da noite com a irmã.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram os registros deslumbrantes da artista. "Que mulher", disseram os fãs. "Que espetáculo", exclamaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Maraisa chamou muita atenção ao apostar em um look que deixou sua barriga completamente de fora. De cropped e calça baixa, a sertaneja provou mais uma vez que está com tudo.

Maraisa surpreende com cabelo bem diferente

Durante a final do The Voice Kids, Maraisa apareceu com os cabelos cortados e surpreendeu com o visual diferente. Acostumada a ter os fios mais longos, a famosa chamou a atenção com a mudança. Outro ponto que deu o que falar no momento foi o look eleito por ela, um vestido todo brilhante e mega decotado.

Dias depois, a cantora fez mais fotos com o cabelo curtinho e falou sobre estar aceitando algumas mudanças em seu estilo. Inclusive, ela surpreendeu ao apostar em uma roupa com fenda no limite.

