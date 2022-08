Maraisa aposta em cropped pequeno e deixa barriga toda de fora

Cantora Maraisa surgiu arrasadora em show ao apostar em conjuntinho de couro que deixou sua barriga toda de fora

12/08/2022

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), arrasou com mais um look de barriga de fora no palco. Nesta sexta-feira, 12, a artista sertaneja relembrou fotos do último show que fez e chamou a atenção com a roupa escolhida para o momento.

Usando uma combinação de couro, a famosa impressionou ao deixar a barriga toda à mostra ao vestir um cropped bem pequeno e uma calça de cintura baixa. Ela ainda arrematou a combinação com um casaco de frio.

"Estou aqui lembrando do show de ontem, e me rendeu muitos sorrisos, de tão maravilhosa que foi a nossa noite. Obrigada, Tatuí-SP! Amei comemorar o aniversário de 196 anos dessa cidade tão linda com vocês… Obrigada por compartilharem essa energia incrível com a gente, vocês foram demais!", contou ela sobre o momento.

Nos comentários dos cliques do show, Maraisa recebeu uma chuva de elogios. "O tanto que é linda", admiraram os internautas. "Perfeita", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, a artista sertaneja arrancou mais elogios ao surgir com um look no mesmo estilo. Na ocasião, ela deu o que falar ao dar um close em sua barriga reta.

Maraisa surpreende com novo cabelo bem diferente

No domingo, 17, Maraisa apareceu na final do The Voice Kids com os cabelos cortados. Acostumada a ter os fios mais longos, a famosa chamou a atenção com a mudança. Outro ponto que deu o que falar no momento foi o look eleito por ela, um vestido todo brilhante e mega decotado.

Dias depois, a cantora fez mais fotos com o cabelo curtinho e falou sobre estar aceitando algumas mudanças em seu estilo. Inclusive, ela surpreendeu ao apostar em uma roupa com fenda no limite.

