De top e fenda até o limite, Maraisa exibe novo visual de forma ousada

Cantora Maraisa impressionou ao fazer cliques com seu novo cabelo e usando roupa micro

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 14h00

A cantora Maraisa (34), a dupla com Maiara (34), surpreendeu ao exibir seu novo visual em novas fotos nesta quinta-feira, 21, usando um look bem ousado.

De micro saia com fenda até o limite, top e um blazer para tampar um pouco sua pele, a artista sertaneja surgiu arrasadora fazendo poses com seu cabelo curtinho.

"Look escolhido com sucesso para quem ainda está se acostumando a usar fenda e cabelo curtinho. Aos poucos a gente vai se abrindo e aceitando mudanças... O que acharam?", comentou ela sobre estar transformando o seu estilo.

Nos comentários, a famosa logo recebeu a respostas dos fãs em forma de elogios. "Perfeita", disseram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa muda o visual

No último domingo, 17, Maraisa surpreendeu na final do The Voice Kids ao aparecer com os cabelos cortados. Acostumada a ter os fios mais longos, a famosa chamou a atenção com a mudança.

Outro ponto que deu o que falar na ocasião foi o look escolhido por ela para o grande momento, um vestido todo brilhante e mega decotado.