Camila Rodrigues exibe curvas impecáveis durante viagem: "Perfeita"

A atriz Camila Rodrigues impressionou os seguidores ao surgir curtindo o dia ensolarado

Camila Rodrigues chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 11, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza e seu corpo escultural durante uma viagem.

A atriz está aproveitando alguns dias de descanso em Porto de Galinhas, Pernambuco, e impressionou ao exibir seu corpo sarado enquanto renovava o bronzeado. Nas fotos postadas no feed do Instagram, ela aparece usando um biquíni sem alças e óculos escuros, enquanto faz várias poses.

Nas imagens, além da beleza da artista, que é mãe de Bernardo, de 10 meses, também é possível ver a linda paisagem. E na legenda, ela fez uma confissão. "As segundas podiam ser sempre assim", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas exaltaram a beleza de Camilla nos comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Você é perfeita", comentou uma fã. "Uma bela mulher", falou mais uma admiradora.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Leia também:Camila Rodrigues se derrete ao contar conquistas do filho: "Grandes emoções"

10 meses do filho

No dia 6 de setembro, Bernardo, filho de Camila e Vinicius Campanario completou 10 meses de vida, e a atriz comemorou a data com um ensaio fotográfico. Ao dividir os registros com os seguidores das redes sociais, a mamãe coruja se derreteu.

"10 meses que não sei lidar com tanta fofura, chega a doer de amor, falta ar com tamanha perfeição. Sou tão grata a Deus por ter você como meu filho, muitas vezes te olho e não acredito que você é meu. Seu sorriso com esses dois dentinhos me deixa com nervosinho de amor, e nervoso tb pq agora aprendeu a morder, tem a mordida mais potente que um Tubarao branco. Mamãe é completamente apaixonada por você. Feliz 10 meses amor da minha vida", declarou a artista