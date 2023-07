Camila Rodrigues se derrete ao contar conquistas do filho: "Grandes emoções"

A atriz Camila Rodrigues se emocionou ao contar que o filho engatinhou e ficou em pé sozinho pela primeira vez

Nesta terça-feira, 18, a atriz Camila Rodrigues usou as redes sociais para dividir com seus seguidores algumas conquistas do seu filho, Bernardo, de oito meses, fruto de seu casamento com Vinicius Campanario.

A artista compartilhou em seu Instagram duas fotos em que o menino aparece em pé no berço, e contou que além de se levantar sozinho, ele engatinhou pela primeira vez, deixando a mamãe coruja bastante emocionada.

"Essa semana está sendo de grandes emoções por aqui, ontem Bebezuco engatinhou pra primeira vez e hoje ficou em pé sozinho no berço de viagem. Lindo ver você crescendo filho!", se derreteu a famosa ao falar sobre a evolução do herdeiro.

Depois, Camila contou que comprou alguns protetores para as quinas dos móveis e fez uma confissão. "Hoje mamãe correu pra comprar protetor de quina e só agora percebi que a marcenaria que foi feita lindamente, que só com um toque já abre, foi uma péssima escolha", revelou.

E completou: "Já visualizo você empurrando a gaveta abrindo e você caindo... impressionante como só vemos essas coisas depois mas é assim mesmo, cada dia vamos nos adaptando e amando cada transição. Te amo", finalizou a postagem se declarando para o filho.

Look deslumbrante

Camila Rodrigues chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece usando um look deslumbrante, porém, além da beleza da atriz, um detalhe não passou desapercebido.

Nos cliques, a artista surge usando um vestido longo, com um decote generoso, recortes nas laterias e uma fenda. Ela também segura uma taça em uma das mãos enquanto faz algumas poses em uma escada.

Ao dividir as fotos, Camila brincou sobre as habilidades de seu marido, Vinicius Campanario, como fotógrafo, já que ele não esperou a amada ficar completamente pronta para os registros, por isso ela saiu 'falando' e fazendo algumas caretas. "Meu marido é um excelente fotógrafo e eu posso provar", se divertiu a atriz, que na última imagem está com a cabeça cortada.