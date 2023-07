Camila Rodrigues reflete sobre corpo pós-gestação: "Nunca estive tão bem"

A atriz Camila Rodrigues refletiu sobre as mudanças do corpo após o nascimento do primeiro filho

A atriz Camila Rodrigues usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para fazer um relato sobre as mudanças do seu corpo desde o nascimento de seu primeiro filho, Bernardo, que está com sete meses, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario.

No feed do Instagram, ela recordou uma foto tirada em frente ao espelho, mostrando o corpo quatro dias após o parto, e deu detalhes sobre como foi o processo de perda de peso. A mamãe de primeira viagem confessou que não estava preocupa para "voltar ao corpo" de antes.

"Hoje vamos falar do corpo real pós-gravidez, nessa foto Bernardo tinha 4 dias de vida, tive um parto normal, engordei 13 quilos e assim estava logo após parir. As fraldas são necessárias pelo alto fluxo de sangue, são altas e dão uma ótima segurança, não só no fluxo mas para segurar a barriga. Essa era a realidade do dia, me sentia bem e não estava preocupada em "voltar" pro meu corpo", começou o relato.

Depois, Camila contou que amamentar o filho fez com que ela perdesse bastante peso, além disso, a mudança em sua alimentação também contribuiu. "Tudo aconteceu muito natural, perdi bastante peso nas duas primeiras semanas, por conta da amamentação, e também porque não sentia vontade de comer nada quente, não conseguia comer comida de verdade. Quando estava amamentando, sentia até um certo enjoo, só conseguia comer coisas frescas e geladas, como sucos, açaí, saladas e muita, muita água! Com o tempo isso mudou, não era fome e sim uma ansiedade do novo!", acrescentou.

A mãe de Bernardo completou a postagem contando que durante um tempo passou a fazer atividade física, mas como o filho passou a acordar mais tarde, ela decidiu aproveitar para descansar. "Com a perda muita rápida de peso, veio a flacidez, que já tinha antes, porém agravou mais, e isso não é um grande problema, logo após alguns meses, voltei a me exercitar, por necessidade de sair de casa, pra me manter emocionante bem, e olha que deu muito certo."

"Toda essa empolgação durou pouco, Be começou a acordar mais tarde e eu aproveito pra dormir mais um pouquinho, fazendo com que parasse de me exercitar. Toda segunda prometo uma volta, mas isso já dura 3 meses. Veremos os próximos capítulos mas só digo, nunca estive tão bem comigo mesma! Linda sexta pra todos vocês!", finalizou.

Confira a publicação:

Amamentação do filho

Na última terça-feira, 4, Camila Rodrigues fez um desabafo comovente sobre o processo de amamentação do filho, Bernardo. A artista dividiu um momento encantador em que aparece amamentando o herdeiro, enquanto segura uma de suas mãozinhas, e confessou que no começo enfrentou algumas dificuldades, já que o menino não estava pegando seu peito.

"[...] No início foi bem dolorido, quase desisti, mas perseverei e passei pelo caos chegando a ter um prazer enorme em amamentar, tinha pânico só de pensar em dar mamadeira ou chupeta com medo que ele largasse o meu peito", desabafou em um trecho.