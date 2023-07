Camila Rodrigues faz desabafo comovente sobre amamentação do filho: "Desespero total"

A atriz Camila Rodrigues abriu o coração ao dar detalhes sobre a dificuldade que enfrenta na amamentação do filho, Bernardo

Na tarde desta terça-feira, 4, a atriz Camila Rodrigues usou as redes sociais para fazer um desabafo comovente sobre o processo de amamentação do filho, Bernardo, que está com sete meses, fruto de seu casamento com Vinicius Campanario.

Em seu perfil no Instagram, a artista dividiu um momento encantador em que aparece amamentando o herdeiro, enquanto segura uma de suas mãozinhas, e confessou que no começo enfrentou algumas dificuldades, já que o menino não estava pegando seu peito. Ela explicou que acabaram descobrindo que o bebê tinha a língua presa, o que dificultava as mamadas.

"Vamos falar sobre amamentação? Logo que Bê nasceu, veio pros meus braços e depois para o meu peito, e não foi como eu acreditei que seria, ele não pegou e já vimos que ele tinha a língua bem presa, que isso dificultaria as mamadas. Fizemos o procedimento e foi um sucesso, e assim iniciamos a famosa livre demanda, mamar a hora que quiser", explicou.

Camila seguiu o texto revelando que pensou em desistir de amamentar Bernardo devido a algumas dificuldades. "No início foi bem dolorido, quase desisti, mas perseverei e passei pelo caos chegando a ter um prazer enorme em amamentar, tinha pânico só de pensar em dar mamadeira ou chupeta com medo que ele largasse o meu peito. Quando deu um mês, ele apresentou alergia a proteína do leite, passei por uma dieta muito radical sem poder comer nada, junto com a privação de sono durante quase dois meses, resultado num desespero total, foi aí que me rendi a fórmula."

"Sempre escutei que quando ele pegasse a mamadeira ele dormiria a noite toda, que melhoraria as 15 vezes que ele despertava durante a madrugada, e sabe qual foi o resultado? Bernardo não pegou mamadeira de jeito nenhum, nem com meu leite, nem com fórmula, nem com a melhor mamadeira do mundo, NADA! Desespero total, mas tudo bem, quando ele começar a comer, vai largar um pouco o meu peito, essa dependência", seguiu.

A artista seguiu a postagem expondo um arrependimento. "Estamos aqui pra completar 8 meses, e ele quase não come, não pega mamadeira e eu ainda sou a única fonte de alimento pro meu filho, em 8 meses eu não dormi uma noite inteira, nenhuma. O que era tão maravilhoso, agora já não é mais, confesso que me arrependo de não ter oferecido mamadeira antes, eu estou exausta e estressada", confessou.

"Tem noites que minha vontade é de chorar quando escuto ele chorando, respiro fundo e vou pela quarta, quinta ou até décima vez no quarto dele para acalmá-lo, porque a única coisa que faz ele parar de chorar é meu peito e sei que já não é mais fome, e sim dependência mas o que fazer? Deixo chorar, dou de mamar... acabo colocando no peito porque a exaustão é tanta que só quero voltar pra cama e conseguir descansar mais um pouco", completou o desabafo.

