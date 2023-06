Camila Rodrigues encarou mudança após sucesso de Os Dez Mandamentos; relembre

Destaque na capa da CARAS, em 2015, Camila Rodrigues falou sobre o impacto da novela Os Dez Mandamentos em sua vida

A atriz Camila Rodrigues (39) não tem dúvidas do significado da novela Os Dez Mandamentos em sua carreira. Capa da Revista CARAS, em 2015, a famosa falou como o projeto foi significativo para promover mudanças em sua vida pessoal.

" Evoluí na minha carreira. Saio desse trabalho completamente diferente de como comecei. Principalmente por saber do que sou capaz de fazer”, disse Camila, que na época realizou um ensaio fotográfico ao lado do então marido Roberto Costa, em um resort em Costa do Sauípe, na Bahia.

A artista, que iniciou a carreira na televisão na novela América, em 2005, afirmou que estrelar a primeira novela bíblica da Record lhe trouxe aprendizados não só enquanto profissional, mas como pessoa.

"A gente sempre duvida um pouco aonde pode chegar. Tive um aprendizado enorme não só com diretores, elenco, mas comigo também . De saber que sou capaz. O que quero, vou e faço. É importante essa autoestima, a segurança", disse.

"Quando ‘peguei’ a personagem, deu um medo gigantesco de fazer. E conseguir poder mostrar o trabalho que há muito tempo estava ali, pulsando, mas não sendo exposto, acho que foi o fundamental para mim", completou.

Camila, que ainda estava impressionada com a repercussão do projeto, que chegou a ser transmitido em diversos países pelo mundo, afirmou que o papel da rainha Nefertari veio em um momento oportuno: " Tenho certeza de que veio no momento certo, de maturidade. Não é questão do destaque da personagem, mas da sua evolução . Não só peguei um papel superimportante, como pude passar por todos os sentimentos".

A artista ainda confessou que a mudança no visual para realizar a personagem promoveu uma reflexão interna. "Acredito que tenha ficado um pouco mais feminina, tentando afirmar alguma coisa para mim. No início era esquisito, não estava segura com o visual", contou.

"As pessoas até não sabem, mas sempre fui meio moleca, gosto de futebol, tudo o que tem esporte me meto e faço", disse a atriz, que foi alvo de algumas piadas do maridão por estar se portando diferente.

