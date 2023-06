Camila Rodrigues surge em foto encantadora com o filho: "Perfeitos"

A atriz Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao postar um ensaio fotográfico com o filho, Bernardo

A atriz Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um clique inédito ao lado do filho, Bernardo, de sete meses, fruto de seu casamento com Vinicius Campanario.

Na foto publicada no feed do Instagram nesta quarta-feira, 28, feita pela fotógrafa Daniela Leite, a artista e o bebê aparecem sorridentes, e na legenda, a mamãe de primeira viagem se declarou para o menino.

"Tem dias que não consigo acreditar que tenho você... Agradeço a Deus todos os dias pra sua vida filho", disse Camila na legenda da publicação, deixando os fãs encantados. "Que lindos", escreveu uma seguidora. "Perfeitos", falou outra. "Muito amor envolvido", comentou uma fã.

O filho de Camila, vale dizer, completou sete meses no começo do mês. Na ocasião, atriz organizou uma festa intimista ao lado do marido, com direito a um bolo decorado com animais do zoológico. Ao dividir os cliques, ela revelou que já está com dificuldades para tirar fotos com o herdeiro, que não quer ficar parado. "7 meses do Bebezuco e junto vem a dificuldade de tirar uma boa foto, mas o que vale é comemorar e comer esse bolo maravilhoso. Filho, parabéns, só peço pro tempo não acelerar tanto assim", escreveu.

Recentemente, a atriz Camila Rodrigues decidiu usar suas redes sociais para fazer o famoso ThrowBack Thursday, ou TBT, de um ensaio sensual, deixando seus seguidores babando com sua beleza. Topless, a musa deixou à mostra uma tatuagem que fez com o ex-marido, Bruno Gagliasso.

Usando apenas uma calça jeans, a atriz deu destaque para suas curvas incríveis vestindo nada na parte de cima de seu corpo. Exibindo a tatuagem com o ex-marido, com quem foi casada por cerca de dois anos, que dizia: "sincronicidade", na costela. A mesma tatuagem pode ser vista no braço de Bruno, que hoje é casado com a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, e tem três filhos: Bless, Titi e Zayn. "TBT dessa sensualidade e desse cabelo que amo", disse ela.