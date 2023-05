Camila Rodrigues lamenta morte da avó: "Te amo hoje e sempre"

A atriz Camila Rodrigues comunicou a morte da avó e prestou uma linda homenagem para ela nas redes sociais

A atriz Camila Rodrigues (39) usou as redes sociais nesta terça-feira, 30, para dividir uma triste notícia com seus seguidores: o falecimento de sua avó, Dona Lalá.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de cliques ao lado da matriarca da família, incluindo a que ela aparece conhecendo o bisneto, Bernardo, que atualmente está com seis meses, e prestou uma comovente homenagem.

"Vó, hoje vem o seu descanso, mas eu celebro por ter compartilho tantos momentos lindos ao seu lado, eu te amo hoje e sempre", declarou Camila na legenda da publicação, recebendo mensagens de apoio de seus seguidores.

"Meus sentimentos", escreveu o ator Cássio Reis. "Que momento triste, mas que todas as lembranças de sorrisos e abraços possam suprir toda a saudade que vai ficar. Que Deus te conforte", disse uma seguidora. "Meus sentimentos Camila, que ela descanse em paz", falou uma fã.

Em novembro do ano passado, alguns dias após o nascimento de Bernardo, filho de Camila com Vinicius Campanario (41), a atriz encantou os seguidores ao mostrar o encontro de sua avó com o bisneto. "Essa sequência é de encher o coração de amor, minha avó conhecendo seu bisneto. Vó Lalá, a matriarca da família, uma mulher à frente do seu tempo, mãe, estilista, costureira, artesã", disse a artista.

A artista ainda revelou que sua avó estava enfrentando um problema de saúde. "Descobriu uma doença no início do ano, perdeu seus movimentos, mas não perdeu a fé, fácil não está sendo, totalmente lúcida, nos seus 87 anos. Agradeço a Deus a oportunidade de ter você aqui, te amo beijos da sua neta Mimi", completou.

