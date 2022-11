Camila Rodrigues encanta ao mostrar encontro de sua avó com o bisneto: "É de encher o coração"

A atriz Camila Rodrigues se derreteu ao postar uma sequência de cliques do encontro entre dona Lalá e o bisneto, Bernardo

Camila Rodrigues (39) usou as redes sociais neste domingo, 20, para mostrar um encontro muito especial. Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques em que sua avó, dona Lalá, aparece conhecendo o bisneto, Bernardo.

Ao publicar os registros, a artista se derreteu pelo momento. "Essa sequência é de encher o coração de amor, minha avó conhecendo seu bisneto. Vó Lalá, a matriarca da família, uma mulher à frente do seu tempo, mãe, estilista, costureira, artesã", elogiou ela.

Em seguida, Camila contou que sua avó está enfrentando um problema de saúde. "Descobriu uma doença no início do ano, perdeu seus movimentos, mas não perdeu a fé, fácil não está sendo, totalmente lúcida, nos seus 87 anos. Agradeço a Deus a oportunidade de ter você aqui, te amo beijos da sua neta Mimi", finalizou.

Bernardo é o primeiro filho da atriz com Vinicius Campanario (40). O menino nasceu no dia 6 de novembro, e a artista anunciou sua chegada ao compartilhar uma foto com o filho no colo nos Stories do Instagram.

Confira as fotos do encontro da avó de Camila Rodrigues com o neto:

Fotos do parto

Recentemente, Camila Rodrigues encheu seu feed de amor ao abrir álbum de fotos dos registros do nascimento do herdeiro. A artista mostrou as fotos feitas pela fotógrafa Thais Galardi, e fez questão de agradecer à profissional por registrar o momento especial.

"06.11.2022. Nascemos. Por trás desse olhar, está ela, @fotografiathaisgalardi... não tenho como agradecer por tanto. Quero falar de cada um que participou desse parto, mas início mostrando esses registros. Vamos com calma em cada post porque quero apresentar pra vocês a melhor equipe do mundo. Vai passando pro lado e suspire com o fantástico e delicado trabalho da @fotografiathaisgalardi!", elogiou a artista na legenda da postagem.

