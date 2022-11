Camila Rodrigues posta primeiras fotos do parto do primeiro filho: ''Nascemos''

Atriz Camila Rodrigues abre álbum de registros do parto do primeiro filho, Bernardo, do relacionamento com Vinicius Campanario

A mamãe de primeira viagem Camila Rodrigues (39) encheu seu feed de amor ao abrir álbum de fotos dos registros do nascimento do herdeiro!

A atriz deu à luz ao primeiro filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario (40), no domingo, 06, e foi ela mesma quem anunciou o nascimento do herdeiro por meio dos Stories do Instagram.

Nesta quarta-feira, 09, a artista compartilhou as primeiras imagens do parto, feitas pela fotógrafa Thais Galardi, e fez questão de agradecer à profissional por registrar o momento especial.

"06.11.2022. Nascemos. Por trás desse olhar, está ela, @fotografiathaisgalardi... não tenho como agradecer por tanto. Quero falar de cada um que participou desse parto, mas início mostrando esses registros. Vamos com calma em cada post porque quero apresentar pra vocês a melhor equipe do mundo. Vai passando pro lado e suspire com o fantástico e delicado trabalho da @fotografiathaisgalardi!", elogiou Camila Rodrigues na legenda da postagem.

Confira o álbum de fotos do parto publicadas por Camila Rodrigues:

Camila Rodrigues deixa a maternidade com o filho

Camila Rodrigues está radiante com os primeiros dias de vida do primeiro filho, Bernardo. Na segunda-feira, 7, a mamãe coruja deixou a maternidade com o bebê nos braços e registrou o momento especial para seus fãs.

Nos Stories do Instagram, a artista surgiu com um vestido laranja enquanto carregava o seu bebê no colo. O menino saiu da maternidade com um look todo azul e branco. “Levando o nosso pacotinho de amor para casa!”, disse ela.

