Camila Rodrigues deixa a maternidade com o filho recém-nascido nos braços

Camila Rodrigues comemora a hora de ir para casa com o primeiro filho, Bernardo

A atriz Camila Rodrigues (39) está radiante com os primeiros dias de vida do primeiro filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario (40). Nesta segunda-feira, 7, a mamãe coruja deixou a maternidade com o bebê nos braços e registrou o momento especial para seus fãs.

Nos stories do Instagram, a artista surgiu com um vestido laranja enquanto carregava o seu bebê no colo. O menino saiu da maternidade com um look todo azul e branco. “Levando o nosso pacotinho de amor para casa!”, disse ela.

Camila Rodrigues anunciou o nascimento do bebê em suas redes sociais no último domingo, 6. Ela compartilhou uma foto com o menino no colo enquanto estava no quarto da maternidade.

Veja as fotos de Camila Rodrigues saindo da maternidade com o filho:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!