Camila Rodrigues anuncia nascimento de seu primeiro filho, Bernardo

06/11/2022

Neste domingo, 6, Camila Rodrigues anunciou o nascimento de seu primeiro filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario (40).

Através dos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece na maternidade com o herdeiro no colo. "Senho, muito obrigada", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda da foto, que não deu detalhes sobre o parto.

Neste sábado, 5, a artista chegou a fazer um desabafo sobre a demora do nascimento do filho. O parto estava previsto para acontecer no dia 4 de novembro. "Tô aqui esperando... Estamos fazendo todo o processo para que Bernardo queira vir... Já tá bom hein, vem filho", disse ela nos vídeos.

Confira a primeira foto de Camila Rodrigues com o filho recém-nascido:

Camila Rodrigues com o filho recém-nascido - Reprodução/Instagram

