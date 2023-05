Topless, Camila Rodrigues deixa exposta tatuagem feita com ex, Bruno Gagliasso

Atriz Camila Rodrigues posa sem nenhuma roupa e exibe tatuagem feita com Bruno Gagliasso, com que foi casada por 2 anos

Nesta quinta-feira, 18, a atriz Camila Rodrigues (39) decidiu usar suas redes sociais para fazer o famoso ThrowBack Thursday, ou TBT, de um ensaio sensual, deixando seus seguidores babando com sua beleza. Topless, a musa deixou à mostra uma tatuagem que fez com o ex-marido, Bruno Gagliasso (41).

Usando apenas uma calça jeans, a atriz deu destaque para suas curvas incríveis vestindo nada na parte de cima de seu corpo. Exibindo a tatuagem com o ex-marido, com quem foi casada por cerca de dois anos, que dizia: “sincronicidade”, na costela. A mesma tatuagem pode ser vista no braço de Bruno, que hoje é casado com a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, e tem três filhos: Bless, Titi e Zayn. Enquanto Camila é casada com Vinícius Campanário, com quem tem um filho, Bernardo.

“TBT dessa sensualidade e desse cabelo que amo”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Camila fez altas poses diferentes e carões para as lentes da câmera, com um cabelo bem curtinho, que hoje não tem mais, arrancando uma enxurrada de elogios de seus seguidores.

“Muuuuuuuito gata essa mamis”, disse a atriz Sthefany Brito (35). “Como é musa”, exaltou uma outra internauta. “Maravilhosa”, comentou a atriz Silvia Pfeifer. “Uma verdadeira deusa grega! Eu amo ver a Camila Rodrigues de cabelo assim, bem curtinho”, exclamou uma outra usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinho, palminhas, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Camila Rodrigues.

Veja a publicação feita pela atriz Camila Rodrigues fazendo topless e exibindo sua tatuagem feita com seu ex-marido, o ator Bruno Gagliasso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)



Mesversário do filho com festa temática

Bernardo, filho da atriz Camila Rodrigues e Vinicius Campanario, completou seu sexto mês de vida, e ganhou uma festa temática dos papais corujas. Nas redes sociais, a artista postou algumas fotos e vídeos com os detalhes da comemoração, que teve como tema o filme infantil O Poderoso Chefinho.

"Era pra ser só um bolinho de 6 meses do Bebezuco, mas deu numa linda festa. Quando cheguei, confesso que fiquei impactada, não esperava que fosse ser tão perfeito, tão único!", confessou ela. "E olha esse bolo e esses docinhos? Só digo, deliciosos! Guardarei na memória esse dia tão especial", completou.