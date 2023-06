Camila Rodrigues comemora mesversário do filho com festa intimista: "Fofura"

A atriz Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao celebrar os sete meses do filho com festa intimista

Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros da comemoração do mesversário do filho, Bernardo. O menino, fruto de seu casamento com Vinicius Campanario, completou sete meses de vida nesta terça-feira, 6.

Para comemorar a data especial, a atriz organizou uma festa intimista ao lado do marido, com direito a um bolo decorado com animais do zoológico. Ao dividir os cliques, ela revelou que já está com dificuldades para tirar fotos com o herdeiro, que não quer ficar parado, e se declarou.

"7 meses do Bebezuco e junto vem a dificuldade de tirar uma boa foto, mas o que vale é comemorar e comer esse bolo maravilhoso. Filho, parabéns, só peço pro tempo não acelerar tanto assim", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques do mesversário de Bernardo. "Fofura", disse uma fã. "Que bebê lindo, como o tempo voa", escreveu outra. "Que lindo. Parabéns", comentou uma internauta. "Parabéns, nenê. Deus o abençoe", desejou uma admiradora.

Confira as fotos do mesversário do filho de Camila Rodrigues:

Morte da avó

A atriz Camila Rodrigues usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores: o falecimento de sua avó, Dona Lalá. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de cliques ao lado da matriarca da família, incluindo a que ela aparece conhecendo o bisneto, Bernardo, que atualmente está com seis meses, e prestou uma comovente homenagem.

"Vó, hoje vem o seu descanso, mas eu celebro por ter compartilho tantos momentos lindos ao seu lado, eu te amo hoje e sempre", declarou Camila na legenda da publicação, recebendo mensagens de apoio de seus seguidores.

