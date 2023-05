Camila Rodrigues encanta ao mostrar o filho fazendo caras e bocas: "Lindos"

A atriz Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro ao mostrar o lindo ensaio fotográfico que realizou com o filho

Camila Rodrigues (39) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar algumas fotos do lindo ensaio fotográfico que realizou com o filho, Bernardo, de seis meses.

Nos cliques publicados no feed do Instagram na tarde desta quinta-feira, 11, a atriz aparece sorridente ao segurar o herdeiro no colo, que encantou ao fazer diversas caras e bocas.

Ao dividir as imagens, Camila contou que decidiu celebrar o Dia das Mães eternizando o momento com o filho, fruto de seu casamento com Vinicius Campanario (41). "Dia das mães chegando e resolvemos eternizar esse momento único. Que ensaio perfeito! Mais uma vez, obrigada tia Daniela Leite e tio Nico. Amamos estar sempre com vocês", disse ela na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram nos comentários. "Tão lindos", disse uma seguidora. "A terceira foto me quebrou", confessou outra, se referindo ao clique em que Bernado está sério. "Lindos demais. Eu não aguento esse Bebezuco de tão lindo", falou uma fã. "Maravilhosos", comentou mais uma.

Confira as fotos de Camila Rodrigues com o filho:

Mesversário do filho com festa temática

Bernardo, filho da atriz Camila Rodrigues e Vinicius Campanario, completou seu sexto mês de vida, e ganhou uma festa temática dos papais corujas. Nas redes sociais, a artista postou algumas fotos e vídeos com os detalhes da comemoração, que teve como tema o filme infantil O Poderoso Chefinho.

"Era pra ser só um bolinho de 6 meses do Bebezuco, mas deu numa linda festa. Quando cheguei, confesso que fiquei impactada, não esperava que fosse ser tão perfeito, tão único!", confessou ela. "E olha esse bolo e esses docinhos? Só digo, deliciosos! Guardarei na memória esse dia tão especial", completou.

