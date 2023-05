Com festa temática, Camila Rodrigues comemora o sexto mês do filho: "Dia tão especial"

A atriz Camila Rodrigues encantou os seguidores ao mostrar os detalhes da festa de mesversário do filho, Bernardo

Bernardo, filho da atriz Camila Rodrigues (39) e Vinicius Campanario (41), completou seu sexto mês de vida neste sábado, 6, e ganhou uma festa temática dos papais coruja.

Nas redes sociais, a artista postou algumas fotos e vídeos com os detalhes da comemoração, que teve como tema o filme infantil O Poderoso Chefinho, e contou com a presença dos amigos e familiares do casal.

"Era pra ser só um bolinho de 6 meses do Bebezuco, mas deu numa linda festa. Quando cheguei, confesso que fiquei impactada, não esperava que fosse ser tão perfeito, tão único!", confessou ela.

Depois, Camila também falou sobre o bolo e os docinhos da festa, decorados de acordo com o tema. "E olha esse bolo e esses docinhos? Só digo, deliciosos! Guardarei na memória esse dia tão especial", afirmou ela.

Confira as fotos do mesversário do filho de Camila Rodrigues:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Leia também:Camila Rodrigues fala sobre sua primeira vez longe do filho: "Sem nenhuma informação"

Cliques raros com o marido

Recentemente, Camila Rodrigues usou as redes sociais para prestar uma homenagem para seu marido, Vinicius Campanario, que completou 41 anos de vida. No feed do Instagram, a atriz publicou uma sequência de cliques raros do aniversariante e do filho, Bernardo, e se declarou para ele na legenda da publicação.

"Amor, hoje é dia de comemorar a sua vida, são 41 anos muito bem vividos, sou grata a Deus pelo nosso reencontro, juntos estamos construindo o que tem de mais precioso, a nossa Família. Parabéns pelo seu dia!", celebrou a artista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!