Com cliques raros, Camila Rodrigues se declara no aniversário do marido: "Grata pelo nosso reencontro"

A atriz Camila Rodrigues prestou uma bela homenagem para o marido, Vinicius Campanario, nas redes sociais

Camila Rodrigues (39) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para seu marido, Vinicius Campanario, que completou 41 anos de vida nesta terça-feira, 11.

No feed do Instagram, a atriz publicou uma sequência de cliques raros do aniversariante e do filho, Bernardo (cinco meses), e se declarou para ele na legenda da publicação.

"Amor, hoje é dia de comemorar a sua vida, são 41 anos muito bem vividos, sou grata a Deus pelo nosso reencontro, juntos estamos construindo o que tem de mais precioso, a nossa Família. Parabéns pelo seu dia!", celebrou a artista.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações. "Parabéns! Muitas Felicidades!", disse um seguidor. "Parabéns. Que Deus abençoe a sua vida e que você realize todos os seus sonhos", desejou outro. "Família linda! Que bebê fofo! Feliz aniversário, Vinicius", falou uma fã.

Valer lembrar que Camila e Vinicius oficializaram a união no civil no dia 23 de março, na presença dos familiares e amigos no Rio de Janeiro.

Confira as fotos do marido de Camila Rodrigues:

Cinco meses do filho

Bernardo, filho de Camila Rodrigues e Vinicius Campanario, completou seu quinto mês de vida no último dia 6, e na ocasião, a mamãe coruja comemorou a data especial se declarando para o menino nas redes sociais.

No Instagram, a atriz dividiu com os fãs uma foto em que o herdeiro aparece deitado em um tapete, com estampa de foguete e bichinhos caracterizados de astronautas, e se derreteu. "5 meses, mas já? Agora está passando mais rápido do que a velocidade da luz."

"Mamãe te ama tanto, sempre estarei aqui meu filho, te dando muito amor, muito tete rs (já que você não pega mamadeira), sempre ao seu lado. Voe menino, você merece o universo", completou a artista.

