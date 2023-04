Camila Rodrigues encanta ao celebrar o quinto mês do filho: "Mamãe te ama tanto"

A atriz Camila Rodrigues encantou os seguidores ao comemorar o mesversário do filho, Bernardo

Bernardo, filho de Camila Rodrigues (39) e Vinicius Campanario (40), completou cinco meses de vida nesta quinta-feira, 6, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma foto em que mostra o herdeiro deitado em um tapete, com estampa de foguete e bichinhos caracterizados de astronautas, e se derreteu falar sobre o mesversário do pequeno.

"5 meses, mas já? Agora está passando mais rápido do que a velocidade da luz. Mamãe te ama tanto, sempre estarei aqui meu filho, te dando muito amor, muito tete rs (já que você não pega mamadeira), sempre ao seu lado. Voe menino, você merece o universo", escreveu a artista na legenda da publicação.

Recentemente, Camila contou para os seguidores como foi sua primeira vez longe do filho, Bernardo. A atriz voltou a trabalhar e passou o dia todo em um set de gravação, sem poder ter informações do herdeiro, já que no local que estava não tinha wi-fi.

"29.03.2023 primeiro trabalho depois da maternidade, primeira vez longe do meu filho, um set que não havia Wi-Fi até as 9 da manhã, uma mãe sem nenhuma informação de como seu bebê estava, resumindo? Não surtei, não senti culpa e tão pouco chorei. Me senti feliz, orgulhosa e saudosa pelo job que me lembrou quando iniciei lá atrás fazendo publicidade", contou ela em um trecho da postagem.

