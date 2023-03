Camila Rodrigues fala sobre sua primeira vez longe do filho: "Sem nenhuma informação"

A atriz Camila Rodrigues contou que voltou a trabalhar e passou o dia todo longe do seu filho, Bernardo

Camila Rodrigues (39) usou as redes sociais para contar para os seguidores como foi sua primeira vez longe do filho, Bernardo, que está com quatro meses de vida.

A atriz voltou a trabalhar nesta quarta-feira, 29, e passou o dia todo em um set de gravação, sem poder ter informações do herdeiro, já que no local que estava não tinha wi-fi.

Mesmo com saudade do menino, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario (40), Camila confessou que não surtou e não se sentiu culpada por ficar longe do bebê o dia todo, já que estava feliz por estar trabalhando.

"29.03.2023 primeiro trabalho depois da maternidade, primeira vez longe do meu filho, um set que não havia Wi-Fi até as 9 da manhã, uma mãe sem nenhuma informação de como seu bebê estava, resumindo? Não surtei, não senti culpa e tão pouco chorei. Me senti feliz, orgulhosa e saudosa pelo job que me lembrou quando iniciei lá atrás fazendo publicidade. O dia foi lindo, mas agora preciso correr pra tirar leite porque meu peito está explodindo. Beijos e até amanhã", escreveu a artista na legenda da publicação.

Confira a publicação de Camila Rodrigues:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Camila oficializa união

A atriz Camila Rodrigues está oficialmente casada! Nesta última quinta-feira, 23, a artista se casou com Vinicius Campanario (40). Pedida em casamento em julho de 2022, durante a gravidez de seu herdeiro Bernardo, que completou quatro meses no início do mês de março, ela oficializou a união no civil, com presença de familiares e amigos no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns registros da cerimônia intimista. Em uma publicação, ela chegou a brincar: "Tô indo ali casar". A artista, que optou por um vestido midi de um ombro só, mostrou alguns detalhes do casamento, como o bolo, e também a família reunida.

