Camila Rodrigues se derrete ao comemorar o quarto mês do filho: "Amor da minha vida"

A atriz Camila Rodrigues postou novas fotos do filho, Bernardo, e comemorou o mesversário do herdeiro nas redes sociais

Camila Rodrigues (39) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario (40).

Nesta segunda-feira, 6, o menino completou quatro meses de vida, e a atriz fez questão de comemorar a data especial na internet.

Em seu perfil no Instagram, ela mostrou o filho deitado em um tapete ao lado do número 4 e contou que ele descobriu os pezinhos. Além disso, a artista ainda mostrou o bolo decorado com o tema do filme 'O Poderoso Chefinho'.

"4 meses do amor da minha vida, realmente passa rápido filho, só agradeço a Deus pela oportunidade de ver o seu crescimento bem de perto, hoje você descobriu os pezinhos, que coisa fofa, mamãe se derrete com cada gargalhada e barulhinho que você faz. Eu te amo mais do que tudo", se derreteu Camila na legenda da publicação.

Recentemente, Camila fez um desabafo sobre a maternidade. A atriz comoveu os seguidores ao expor alguns perrengues que está passando nos primeiros meses de vida do herdeiro. "A realidade por aqui é essa, super cansada. Bebê vai fazer 4 meses e acredito que ele esteja no salto, mas gente do céu, melhora pra piorar? Aqui, o sono tem sido uma batalha, agora ele acorda por volta de 6 vezes a noite, e de dia, só tira o soninho gostoso, quando insistimos muito!", desabafou ela em um trecho da postagem.

Confira as fotos do filho de Camila Rodrigues:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

