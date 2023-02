Camila Rodrigues faz desabafo comovente sobre maternidade: "Tem sido uma batalha"

A atriz Camila Rodrigues falou sobre alguns perrengues que está passando com o filho, Bernardo, de três meses

Mamãe de primeira viagem, Camila Rodrigues (39) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para fazer um desabafo sobre a maternidade.

A atriz é mãe de Bernardo, que completou três meses no último dia 6, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario (40), e comoveu os seguidores ao expor alguns perrengues que está passando nos primeiros meses de vida do herdeiro.

Em seu perfil no Instagram, Camila postou uma sequência de cliques ao natural, e confessou que está se sentindo cansada, já que o menino acorda bastante ao longo da noite. "A realidade por aqui é essa, super cansada. Bebê vai fazer 4 meses e acredito que ele esteja no salto, mas gente do céu, melhora pra piorar? Aqui, o sono tem sido uma batalha, agora ele acorda por volta de 6 vezes a noite, e de dia, só tira o soninho gostoso, quando insistimos muito!", desabafou.

Depois, a artista também falou sobre a amamentação do pequeno. "Ele depende 100% de mim, não dei mamadeira do meu leite com medo que ele tenha confusão de bicos, e tenho pavor caso isso aconteça, amo dar de mamar, mas ao mesmo tempo, tô ficando estressada com tanta carga, resumindo, mamãe está confusa e exausta", completou.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de apoio para Camila. "Maternidade real! Força amiga, vai dar tudo certo!!! Confia e acredita! Você é braba e vai passar por isso!!! Gigante!", disse o ator Felipe Roque. "Eu sei que não parece agora, e quando eu lia essa frase 'vai passar' é queria socar a pessoa kkkkk, mas eu te juro. Vai passar", escreveu a cantora Marcella Fogaça, mãe das gêmeas Sophia e Pietra. "Você é guerreira, nós mulheres somos tão fortes e capazes de tudo. É só uma fase, daqui uns dias vocês dois vão estar lindos curtindo a vida juntos!!", falou uma fã.

Confira o desabafo de Camila Rodrigues:

