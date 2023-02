Camila Rodrigues encanta ao comemorar o terceiro mês do filho: "Muitas coisas mudaram"

A atriz Camila Rodrigues postou uma sequência de cliques fofos do filho, Bernardo, e refletiu sobre os três meses do herdeiro

Bernardo, filho de Camila Rodrigues e Vinicius Campanario (40), completou três meses de vida nesta segunda-feira, 6, e a atriz fez questão de comemorar a data na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou uma sequência de cliques em que o menino aparece sorrindo e fazendo algumas poses, e refletiu sobre alguns desafios que enfrentou com o pequeno nos primeiros meses.

"E aí chegamos ao tão sonhado 3 MESES! Sim, muitas coisas mudaram e pra melhor. O refluxo que causava choro, já não incomoda com tanta frequência, as cólicas, sumiram da mesma forma que chegaram, do nada rs, os medicamentos já não fazem mais parte do nosso dia a dia e os choros, só de manha mesmo, e esses me fazem rir!", confessou.

Depois, Camila ainda contou que Bernardo segue acordando muitas vezes ao longo da noite, mas acredita que em breve isso também vai melhorar. "Mas e as noites, Camila? É, essas me tiram o sono, literalmente. Bebezuco tem acordado MUITO, mas sigo acreditando no milagre dos 3 meses. Seja bem-vindo!", acrescentou.

Por fim, a atriz lembrou que em fevereiro do ano passado ela descobriu que seria mãe pela primeira vez. "E pensar que no mês de fevereiro do ano passo, eu estava descobrindo que seria mamãe. Deus é maravilhoso", celebrou a artista.

Confira as fotos do filho de Camila Rodrigues:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

