Filho de Camila Rodrigues rouba a cena ao surgir fazendo caras e bocas: "Muito fofo"

A atriz Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro ao compartilhar cliques encantadores do filho, Bernardo

Camila Rodrigues (39) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova sequência de fotos do filho, Bernardo (dois meses), fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario (40).

Nos cliques publicados no Instagram pela atriz nesta terça-feira, 10, o menino aparece usando um macacão estampado, ao lado de um ursinho de pelúcia, enquanto faz caras e bocas, e mostra a língua.

Ao compartilhar as fotos encantadoras, a mamãe de primeira viagem aproveitou para fazer uma confissão. "Quando via o insta de uma nova mamãe, pensava: Gente, mas só posta o filho! Obrigada mundo, estou eu aqui, só postando o meu", se divertiu ela.

Os fãs ficaram encantados com Bernardo. "Muito fofo esse bebê", disse uma seguidora. "Bernardo roubando a conta pra ele", escreveu outra. "A coisinha mais linda desse mundo", falou uma fã. "Cada dia mais lindo esse príncipe", comentou mais uma.

Confira as fotos encantadoras do filho de Camila Rodrigues:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Maternidade real

Recentemente, Camila Rodrigues decidiu fazer um relato real sobre a maternidade. A atriz publicou no Instagram uma foto segurando o filho e desabafou sobre as madrugadas que passa acordada com o herdeiro e outras experiências que está vivendo com o menino.

"Por aqui tem uma mãe sem filtro, cansada, em algumas acordadas de madrugada com raiva de ter que levantar pela quinquagésima vez... a privação do sono tem sido bem desafiador, nossa, eu estou acabada! [...] Como é dúbia a maternidade, como pode ser tão caótico, mas te trazer paz, dá medo com segurança, tristeza com felicidade... apenas um relato de uma mãe que está tão feliz e exausta ao mesmo tempo, mas que não mudaria nada... talvez sem as cólicas e as acordadas as noites", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!