Camila Rodrigues faz relato comovente sobre a maternidade real: "Estou acabada"

Camila Rodrigues (39) decidiu fazer um relato real sobre a maternidade em suas redes sociais nesta quarta-feira, 30.

A atriz publicou em seu perfil no Instagram uma foto segurando o filho recém-nascido, Bernardo, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario (40), e desabafou sobre as madrugadas que passa acordada com o herdeiro e outras experiências que está vivendo com o menino.

"Por aqui tem uma mãe sem filtro, cansada, em algumas acordadas de madrugada com raiva de ter que levantar pela quinquagésima vez... a privação do sono tem sido bem desafiador, nossa, eu estou acabada!", começou a mamãe de primeira viagem.

Em seguida, Camila contou que está com uma alergia, e falou sobre a amamentação. "Essa semana fiquei bem alérgica, minha pele do rosto queima assim como meus peitos, sim, queima de tanto ele mamar ou simplesmente ficar ali no conforto do meu peito... é um momento delicioso, mas as 2 da manhã não é não, ele não quer largar, e preciso ter toda paciência e habilidade pra esperar e tirar ele do peito, é como uma bomba, prestes a explodir!", acrescentou.

Por fim, a atriz deixou claro que mesmo se sentindo exausta, não mudaria nada do que está vivendo. "Como é dúbia a maternidade, como pode ser tão caótico, mas te trazer paz, dá medo com segurança, tristeza com felicidade... Meu Deus, obrigada por tudo que tenho na minha vida, apenas um relato de uma mãe que está tão feliz e exausta ao mesmo tempo, mas que não mudaria nada... talvez sem as cólicas e as acordadas as noites", finalizou.

Recentemente, Camila desabafou sobre as cólicas que Bernardo vem sentindo. "E aqui está 5x0 pras cólicas... chegaram com marcação cerrada e estão ganhando de goleada, no início, só a noite, mas agora vem a qualquer hora, é de doer o coração. Eu, uma mamãe inexperiente, sinto na alma a dor do meu bebê, ele fecha as mãozinhas, estica e dobra as pernas, fica sem ar de tanto chorar e eu aqui tentando de tudo, vira de um lado, deita, faz massagem, levanta, faz compressa com bolsa de ervas, tira chocolate, leite, café...", relatou.

