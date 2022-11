Camila Rodrigues desabafa sobre as cólicas do filho recém-nascido: "É de doer o coração"

Mamãe de primeira viagem, a atriz Camila Rodrigues desabafou sobre as cólicas que o filho recém-nascido vem sentindo

Camila Rodrigues (39) usou as redes sociais para desabafar sobre as cólicas que o filho recém-nascido, Bernardo, vem sentindo.

E seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma nova foto do herdeiro, e deu detalhes sobre como ele está lidando com o incômodo. Além disso, ela ainda confessou que está sentindo na alma a dor do seu bebê, e revelou como tenta ajudá-lo.

"E aqui está 5x0 pras cólicas... chegaram com marcação cerrada e estão ganhando de goleada, no início, só a noite, mas agora vem a qualquer hora, é de doer o coração. Eu, uma mamãe inexperiente, sinto na alma a dor do meu bebê, ele fecha as mãozinhas, estica e dobra as pernas, fica sem ar de tanto chorar e eu aqui tentando de tudo, vira de um lado, deita, faz massagem, levanta, faz compressa com bolsa de ervas, tira chocolate, leite, café...", desabafou.

"A vontade é dar remédio no primeiro sinal, quero cessar essa dor, fico nervosa, depois respiro fundo e digo pra mim mesma: Calma, é só uma cólica! Logo corro pro grupo de mães do WhatsApp e sou acolhida, meu coração se acalma!", acrescentou;

Depois, Camila revelou como está sendo vivenciar cada descoberta da maternidade. "Cada dia por aqui é uma descoberta, mas confesso que essa eu não queria conhecer não, que coisa chata. E já sei que pode durar até 3 meses, quero nem comentar sobre isso, vamos viver cada dia de uma vez! Linda semana pra todos vocês!", finalizou.

Confira a publicação de Camila Rodrigues:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!