Camila Rodrigues se casa quatro meses após o nascimento do filho

Atriz Camila Rodrigues oficializa união com Vinicius Campanario, pai de seu filho, Bernardo, que nasceu em novembro de 2022

A atriz Camila Rodrigues (39) está oficialmente casada! Na quinta-feira, 23, a artista se casou com o pai de seu filho, Vinicius Campanario (40).

Pedida em casamento em julho de 2022 durante a gravidez de seu herdeiro Bernardo, que completou quatro meses no início do mês de março, Camila oficializou a união no civil, com presença de familiares e amigos no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, tanto no feed como nos stories do Instagram, a famosa compartilhou alguns registros da cerimônia intimista. Em uma publicação, ela chegou a brincar: “Tô indo ali casar”. Camila, que optou por um vestido midi de um ombro só e mostrou alguns detalhes do casamento, como o bolo, e também a família reunida.

Confira os registros do casamento de Camila Rodrigues e Vinicius Campanario:

Camila Rodrigues se derrete ao comemorar quatro meses do filho

Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario. No início do mês, o menino completou quatro meses de vida, e a atriz fez questão de comemorar a data especial na internet.

Em seu perfil no Instagram, ela mostrou o filho deitado em um tapete ao lado do número 4 e contou que ele descobriu os pezinhos. Além disso, a artista ainda mostrou o bolo decorado com o tema do filme O Poderoso Chefinho.

"4 meses do amor da minha vida, realmente passa rápido filho, só agradeço a Deus pela oportunidade de ver o seu crescimento bem de perto, hoje você descobriu os pezinhos, que coisa fofa, mamãe se derrete com cada gargalhada e barulhinho que você faz. Eu te amo mais do que tudo", se derreteu ela.

