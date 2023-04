Camila Rodrigues revela namoro com Fábio Porchat no passado: 'As pessoas não sabiam'

Camila Rodrigues surpreende ao contar que já viveu um namoro com Fábio Porchat quando era mais jovem: 'Éramos muito novos'

A atriz Camila Rodrigues (39) comentou sobre a notícia de que já namorou com o apresentador Fábio Porchat (39). O romance veio à público durante a participação dele em um podcast. Agora, ela confirmou o relacionamento e contou que aconteceu quando eram mais jovens e que o público não ficou sabendo.

"As pessoas não sabiam disso. A gente fez CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) juntos, com Paulo Gustavo e Marcus Majella. Namoramos quando éramos muito novos. Eu devia ter uns 18, 19 anos. Eu até mandei mensagem para ele depois disso dizendo: "Obrigada, estou recebendo várias mensagens". E ele: "kkkk"", disse ela em conversa na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela contou que eles continuaram com uma ótima convivência após o término. "Já estivemos um milhão de vezes juntos, na Record mesmo, quando ele estava lá, em eventos. Para mim é algo tão natural, esqueço que as pessoas não sabiam. Foi aquele namoro de turma, não sei nem se chegou a um ano. Mas eu conheci a família dele e ele, a minha. A gente ficou junto um tempo, estudando ali. Depois nos formamos e cada um seguiu sua vida. Sempre muito amigável", afirmou.

Hoje em dia, Camila Rodrigues é casada com Vinicius Campanario, com quem teve um filho, Bernardo. Os dois se casaram em uma cerimônia civil intimista. "A gente já pensava em casamento, mas eu falei: "Ah, deixa o Bê crescer um pouco". E meu marido: "A gente podia fazer...". Ele queria ter essa coisa do casamento. Então, pensamos: "Ah, vamos ver? Vamos!". Estávamos perto do cartório, fomos dar uma olhada. Demos entrada nos papéis, e saiu tudo mais rápido do que esperávamos. Como foi rápido, com bebê pequeno, a gente acaba não planejando muita coisa. Mas foi ótimo. Era uma coisa só pra gente mesmo com a família — explica ela, que relata uma situação inusitada: — Eu comprei o vestido (branco, para a cerimônia) pela internet. Vi dois dias antes no Instagram, gostei e simplesmente comprei. Ele chegou meia hora antes de eu sair de casa. Eu nunca tinha visto o vestido. Foi tudo simples, mas achei belo. Não foi planejado e saiu lindamente", afirmou.

Camila Rodrigues exibe fotos fofas do filho

Há pouco tempo, Camila Rodriguesexplodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova sequência de fotos do filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario.

Nos cliques publicados no Instagram, o menino aparece usando um macacão estampado, ao lado de um ursinho de pelúcia, enquanto faz caras e bocas, e mostra a língua. "Quando via o insta de uma nova mamãe, pensava: Gente, mas só posta o filho! Obrigada mundo, estou eu aqui, só postando o meu", se divertiu ela.