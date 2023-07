Camila Rodrigues posa com look deslumbrante e detalhe chama atenção

Look impecável!

A atriz Camila Rodrigues chamou a atenção dos seguidores ao surgir deslumbrantes em fotos feitas por seu marido

Camila Rodrigues chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 14, ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece usando um look deslumbrante, porém, além da beleza da atriz, um detalhe não passou desapercebido.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista surge usando um vestido longo, com um decote generoso, recortes nas laterias e uma fenda. Ela também segura uma taça em uma das mãos enquanto faz algumas poses em uma escada.

Ao dividir as fotos, Camila aproveitou para brincar sobre as habilidades de seu marido, Vinicius Campanario, como fotógrafo. Ele não esperou a amada ficar completamente pronta para os registros, por isso ela saiu 'falando' e fazendo algumas caretas. "Meu marido é um excelente fotógrafo e eu posso provar", se divertiu a atriz, que na última imagem está com a cabeça cortada.

Os fãs se divertiram com a publicação. "Excelente profissional", disse um seguidor. "Cortar a cara é sacanagem", comentou outra. "Lindona até em foto zoada", afirmou uma fã. "A última é a melhor", elegeu mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Camila reflete sobre corpo pós-gestação

A atriz Camila Rodrigues usou as redes sociais para fazer um relato sobre as mudanças do seu corpo desde o nascimento de seu primeiro filho, Bernardo. "[...] Nessa foto Bernardo tinha 4 dias de vida, tive um parto normal, engordei 13 quilos e assim estava logo após parir...", começou.

"Me sentia bem e não estava preocupada em "voltar" pro meu corpo... Tudo aconteceu muito natural, perdi bastante peso nas duas primeiras semanas, por conta da amamentação, e também porque não sentia vontade de comer nada quente, não conseguia comer comida de verdade", explicou.

"[...] Com a perda muita rápida de peso, veio a flacidez, que já tinha antes, porém agravou mais, e isso não é um grande problema, logo após alguns meses, voltei a me exercitar, por necessidade de sair de casa, pra me manter emocionante bem, e olha que deu muito certo", relatou ela em outro trecho do desabafo.