Bruna Griphao impressiona ao surgir com visual diferente: "Perfeição"

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao compartilhar uma sequência de fotos em que surge com um visual totalmente diferente durante um ensaio fotográfico.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista aparece usando os fios curtinhos e morenos, completamente diferente do que os fãs estão acostumados, já que ela mantém o cabelo cumprido e loiro.

"Saudade dessa", escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil 23, recebendo vários elogios dos seguidores. "Você é muito perfeita. Muito lindo esse ensaio", disse uma internauta. "Amei esse cabelito", confessou outra. "Quanta perfeição em apenas um post", afirmou uma fã. "Você é linda de qualquer forma, né?", falou mais uma.

No fim do ano passado, Bruna contou para os seguidores que decidiu remover seu preenchimento labial. A atriz explicou o motivo de tomar essa decisão. "Nunca pensei que esse dia fosse chegar, mas chegou o dia que eu vou tirar a minha boca. Foi uma boca que eu fiz há muito tempo, em 2018 ou 2019, e acho que não combina mais. Senti que acumulou aqui embaixo e estou querendo ficar mais natural", falou na ocasião.

Confira as fotos:

Thalyta Alves, do BBB 24, chama atenção com novo visual

Thalyta Alves, a segunda eliminada do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para mostrar o seu novo visual. A advogada decidiu passar por uma mudança radical, e chamou a atenção dos seguidores.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a ex-BBB aparece mostrando os fios curtos, um pouco abaixo dos ombros. Em seguida, ela exibe o novo visual com aplique e bastante volumoso. Além disso, Thalyta também clareou algumas mechas.

Ao compartilhar a transformação, a ex-sister falou sobre a mudança marcar uma nova fase em sua vida. "Mudei! Mudei para fechar um ciclo e dar as boas-vindas a uma nova mulher", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. Confira!