Bruna Griphao decide tirar o preenchimento labial e mostra o resultado

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao revela que removeu o preenchimento labial e conta qual foi o motivo para essa decisão

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao surpreendeu os fãs ao contar que tomou a decisão de remover o preenchimento labial. Para isso, ela foi em uma clínica de estética e passou pelo procedimento nesta sexta-feira, 22.

Nos stories do Instagram, a estrela contou sobre a sua decisão. “Nunca pensei que esse dia fosse chegar, mas chegou o dia que eu vou tirar a minha boca”, afirmou ela.

Logo depois, ela contou o motivo. “Foi uma boca que eu fiz há muito tempo, em 2018 ou 2019, e acho que não combina mais. Senti que acumulou aqui embaixo e estou querendo ficar mais natural”, afirmou.

Ela contou que o processo para remover o preenchimento é feito aos poucos. Assim, ela já mostrou o resultado da primeira sessão ao dar um close em sua boca.

Bruna Griphao passa por perrengue no show do RBD

No início de novembro, a atriz Bruna Griphao fez questão de comparecer ao primeiro show do grupo mexicano RBD no Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro. Na companhia de sua amiga, a cantora e ex-BBB Pocah, a famosa passou por um perrengue para chegar ao local do show e quase perdeu a hora do espetáculo.

Abordada pela CARAS Brasil na entrada do evento, a loira contou um pouco sobre o que passou até chegar lá. "Cheguei na casa de Vivi [Pocah] eram cinco e pouco. Eu falei: 'A gente tem que sair cedo que senão a gente não vai conseguir encontrar a Dulce [Maria]'. Ai, Vivi sempre no tempo dela, eu falei: 'Vai dar m*rda", iniciou a atriz.

As duas amigas se depararam com um grande trânsito, que estava lhe impedindo de sair de casa. "Aí saímos, estava tudo parado e o Waze dando uma hora e meia [até chegar ao show]. E eu falei: 'Não vamos ver Dulce, morreu. Acabou o sonho', porque a gente era muito fã da Roberta", contou Bruna, decepcionada.

Para chegarem a tempo, as ex-BBBs optaram por uma opção alternativa para chegar ao show. "Começamos a pedir mototáxi. A gente saiu no meio da rua, conseguimos pegar o mototáxi e, não satisfeitas, a gente parou no lugar errado. A gente correu muito, uns 5 quilômetros correndo de salto", contaram as amigas. "Todo o tempo que a gente gastou para arrumar, se desarrumou", brincou Bruna.