Enzo Celulari deixa comentário em foto de Bruna Griphao com look mínimo

Após rumores de novo affair, a atriz Bruna Griphao ostenta o bronzeado impecável e o empresário Enzo Celulari deixa comentário

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao ostentar sua beleza impecável em um novo álbum de fotos. Porém, o que chamou a atenção foi o comentário de Enzo Celulari, que é apontado como seu novo affair.

No post, Bruna apareceu com minissaia brilhante e top mínimo sem alças. O modelito deixou à mostra sua barriga trincada, as pernas torneadas e o bronzeado perfeito. Com isso, os amigos deixaram comentário e Enzo também deu sua contribuição.

“Tu é braba, irmã”, escreveu ele.

Mais cedo, Enzo e Bruna foram apontados como um suposto novo affair pelo Jornal Extra. Em uma publicação no site, o jornal informou que eles teriam sido vistos em clima de romance durante os dias que passaram em Fernando de Noronha no início do ano. Porém, eles ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

View this post on Instagram A post shared by Bruna Griphao (@brunagriphao)

Bruna Griphao tira o preenchimento labial

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao surpreendeu os fãs ao contar que tomou a decisão de remover o preenchimento labial. Para isso, ela foi em uma clínica de estética e passou pelo procedimento.

Nos stories do Instagram, a estrela contou sobre a sua decisão. “Nunca pensei que esse dia fosse chegar, mas chegou o dia que eu vou tirar a minha boca”, afirmou ela.

Logo depois, ela contou o motivo. “Foi uma boca que eu fiz há muito tempo, em 2018 ou 2019, e acho que não combina mais. Senti que acumulou aqui embaixo e estou querendo ficar mais natural”, afirmou.

Ela contou que o processo para remover o preenchimento é feito aos poucos. Assim, ela já mostrou o resultado da primeira sessão ao dar um close em sua boca.