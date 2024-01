Novo affair! Enzo Celulari vive romance com ex-BBB, diz jornal

A fila andou! O empresário Enzo Celulari é apontado como novo affair de ex-BBB que também é atriz. Saiba quem é!

A fila andou para o empresário Enzo Celulari, que é filho de Claudia Raia e Edson Celulari. De acordo com o Jornal Extra, o rapaz está vivendo um affair com a atriz e ex-BBB Bruna Griphao.

A reportagem do jornal informou que os dois foram vistos circulando juntos por Fernando de Noronha no início do ano e em clima de romance. Inclusive, eles foram vistos de mãos dadas. Porém, eles ainda não assumiram nenhum compromisso oficial.

Os dois estão solteiros e não assumem um relacionamento há alguns anos.

Confusão entre Sasha e Enzo

Nos últimos dias, os internautas ficaram curiosos para saber o motivo para Sasha Meneghel, o marido dela, João Lucas, e sua amiga, Bruna Marquezine, terem parado de seguir Enzo Celulari no Instagram. Agora, o colunista Leo Dias trouxe à tona o possível motivo.

Em uma reportagem em seu site, Leo Dias contou que Enzo e Sasha eram amigos e tinham alguns colegas em comum. Tanto que eles passaram alguns dias de férias em Noronha no início do ano. Lá, uma fofoca começou a circular.

Segundo o colunista, Enzo disse que João Lucas, marido de Sasha, teria se casado por interesse. E o assunto chegou aos ouvidos do casal citado, que não gostou nada disso. Assim, eles cortaram os laços e pararam de se falar.

Com o climão, Enzo teria pedido para a mãe, Claudia Raia, interceder e falar com Xuxa para acabar com a confusão. Por enquanto, as partes envolvidas ainda não se pronunciaram.