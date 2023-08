Vestido justo acentua curvas de Bruna Biancardi e Paula Amorim se manifesta sobre look

Influenciadora não deixou de usar roupas do seu estilo pessoal na gravidez e vem arrasando nas escolhas das peças

Bruna Biancardi exibiu a barriga de grávida em novas fotos publicadas nas redes sociais nesta sexta-feira (25). Nas imagens, a influenciadora aparece usando um vestido tubinho canelado branco com alças personalizadas com metal da grife Carmen Steffens.

O look, que acentuou as curvas de Bruna e deixou a silhueta da modelo ainda mais em evidência, custa R$1.299,90. "Preciso de um vestido desse de cada cor. Apaixonada pela modelagem e pelos detalhes em metal na alça que dão um up.. pronta pra qualquer ocasião", disse a influenciadora na legenda.

Nos comentários, Paula Amorim exaltou a beleza da namorada do jogador de futebol Neymar Jr. e aprovou a produção da empresária. "Lindaaaa! Esses vestidos são perfeitos pra todo mundo, principalmente pra gravidinhas", disse a ex-BBB.

Grávida, Bruna Biancardi destacou suas curvas à espera de Mavie (Foto: Reprodução Instagram)

Os seguidores também elogiaram Bruna. "Você é linda com qualquer vestido", afirmou uma. "Quanta beleza, mamãe. Mavie está chegando", falou outra. "Uau. Mamãe cada dia mais linda", acrescentou uma terceira. "Lindeza", babou um. "Vem, Mavie", disparou uma.

Mudança para Arábia Saudita

Bruna Biancardi se mudou para a Arábia Saudita com Neymar Jr. devido à transferência do craque para o time Al-Hilal. Recém-chegada no país, a modelo compartilhou as primeiras impressões e desafios por conta da cultura diferente – em especial, o uso das roupas.

"Pelo que eu entendi, estrangeiros não precisam usar véus na cabeça e a gente precisa cobrir os ombros e joelhos por respeito. É uma coisa difícil pra mim, porque estou grávida e nem tudo fica bom", desabafou.

Bruna já era famosa na web antes do romance com Neymar, mas viu os holofotes aumentarem desde que as especulações sobre o relacionamento com o atleta começaram, em 2021. Aos seus mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora compartilha fotos e vídeos de viagens, looks, trabalhos e treinos.