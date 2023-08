Neymar Jr faz carinho na barriga de grávida de Bruna Biancardi em nova foto

Grávida, Bruna Biancardi mostra fotos com Neymar Jr durante encontro com amigos na França

A influenciadora digital Bruna Biancardi está na França para fazer o enxoval de bebê de sua primeira filha, Mavie, que nascerá em breve, e aproveitou o tempo livre para encontrar seus amigos. Na noite de quinta-feira, 17, ela e seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, apareceram juntos em fotos com os amigos durante o encontro especial.

Inclusive, Neymar apareceu fazendo carinho na barriga de grávida de Bruna em uma das fotos. Os dois posaram sorridentes e mostraram a alegria pela espera da primeira filha juntos.

Vale lembrar que Neymar Jr está se despedindo da França. Após ficar alguns anos jogando em um time do país europeu, ele assinou contrato com o time do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e vai se mudar em breve. Por enquanto, Biancardi não revelou se a filha vai nascer no Brasil ou no exterior.

Avião, hotel particular e salário milionário: tudo o que Neymar vai ganhar em novo clube

Após a confirmação de que Neymar Jr integrará o time do Al-Hilal, da Arábia Saudita, os detalhes de sua contratação vieram a tona na internet. Com a saída do craque do PSG, ele ganhará diversos benefícios do clube, que está desembolsando mais de R$ 1,7 bilhão para que o brasileiro componha seus atletas.

As informações sobre as regalias de Neymar foram publicadas pelo site Foot Mercato, especializado nos negócios envolvendo o futebol. Segundo a publicação, o craque vai receber uma verdadeira fortuna e terá vantagens. Saiba quais são elas!

O que está no contrato de Neymar: