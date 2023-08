Avião, hotel particular e salário milionário: tudo o que Neymar vai ganhar em novo clube

As regalias para Neymar na Arábia Saudita, em contrato:



- Avião particular

- € 80 mil por vitória

- € 500 mil por cada story ou post para promover a Liga Saudita no seu Instagram.

- Um hotel com funcionários á disposição 24hs por dia para o jogador e sua família.



Via: Foot… pic.twitter.com/jcQzqizUMS