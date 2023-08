Gravidíssima, Bruna Biancardi se prepara para chegada da filha com Neymar Jr.

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou vídeo encantador enquanto se prepara para a chegada de Mavie, sua primeira filha com o namorado, Neymar Jr.

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está com a gravidez super avançada! A gata está à espera de sua primeira filha, Mavie, com seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. E ela jamais perde a oportunidade de mostrar o seu barrigão ao público.

Nesta sexta-feira, 11, Bruna encantou seus seguidores ao publicar um vídeo em seu Instagram. No registro, ela mostra apenas a sua silhueta, dando ênfase na sua barriga de grávida. Ao som da música What Was I Made For?, da Billie Eilish, a musa passou a mão por seu ventre, mostrando-se conectada com a filha.

"Preparando para me apaixonar por uma vida inteira", escreveu a influenciadora, em inglês, na legenda do vídeo. E não faltaram elogios para a mamãe nos comentários. "Tá linda essa barriga", enalteceu a modelo Biah Rodrigues. "Ansioso pela chegada da princesa Mavie", disse seguidor. "Minhas meninas", disparou outro. "Vem Mavie", disse o influenciador Léo Venditto, que será padrinho da bebê de Bruna e Neymar.

Confira a publicação:

Bruna Biancardi ostenta fone de ouvido banhado a ouro

Ainda nesta sexta-feira, 11, Bruna Biancardi decidiu aparecer em seu Instagram para ostentar! Em suas redes sociais, futura mamãe apareceu com um eletrônico super luxuoso: um Air Pod Max, da Apple, que por si só já é caríssimo. Contudo, o item ganhou ainda mais valor por ser banhado a ouro!

O fone de ouvido já havia sido utilizado anteriormente pelo craque do PSG e namorado de Bruna, Neymar Jr, durante sua participação na Copa do Mundo do Catar, de 2022. O acessório foi personalizado por Roani Soares e está avaliado em US$ 10 mil, o que equivale em torno de R$ 49 mil.

Mesmo com o acessório caríssimo em seu pescoço, Bruna Biancardi quase nunca escolhe a ostentação. Recentemente, a grávida escolheu para sua filha algumas roupas de lojas mais acessíveis. “Não tenho maturidade para essas roupinhas”, disse ela, mostrando uma saia jeans, cardigãs e bodys.

