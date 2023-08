Bruna Biancardi fala sobre mudanças no estilo na Arábia Saudita

Bruna Biancardi fala pela primeira vez sobre os costumes da Arábia Saudita após mudança com seu namorado, Neymar Jr

Após a contratação de Neymar Jr pelo clube árabe Al-Hilal, o jogador de futebol teve que se mudar com toda sua família para Riad, na Arábia Saudita. Com isso, o craque e sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, devem se acostumar com algumas regras impostas pela lei islâmica.

Uma das principais restrições se aplicam à Bruna, que deve mudar seu estilo de vestimento em respeito à cultura e religião local. Na Arábia, ela deverá se vestir de maneira discreta, cobrindo a maioria de seu corpo. Contudo, por ser estrangeira, ela pode optar por não usar o véu típico na cabeça.

Nesta manhã de sábado, 19, a futura mãe de Mavie, sua primeira filha com o jogador, falou um pouco sobre as mudanças em sua vestimento nos stories do Instagram. "Vocês estão mandando várias perguntas de curiosidades daqui. Eu acabei de chegar, não sei ainda muitas coisas. Li um pouco sobre a cultura, mas preciso me aprofundar", admitiu Bruna.

Em seguida, ela também disse que entendeu que estrangeiros não precisam usar o véu, mas que devem seguir outras regras de vestimentas. "A gente deve cobrir os ombros e os joelhos, por respeito mesmo", disse a influenciadora. No vídeo, ela conta que investiu em lenços de diversas cores para combinar em seus novos looks.

Assim, a namorada de Neymar mostrou que estava vestindo um macacão que cobria as suas pernas, além de lenços para cobrir o ombro e os braços. "Aqui o hotel que estamos é internacional, então pelo que entendi, a gente não precisa estar tão coberta", revelou ela.

Ao finalizar, Bruna pediu algumas dicas de influenciadores estrangeiros que vivem na Arábia Saudita. Assim, ela poderá aprender mais sobre quem já está convivendo com a cultura há mais tempo.

Confira os stories da influenciadora: