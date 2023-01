Formada em moda e ex de cantor: Quem é Bruna Biancardi, affair do jogador Neymar?

Bruna Biancardi e Neymar Jr. passaram o ano novo juntos e levantaram suspeitas de que teriam voltado

Bruna Biancardi (28) e Neymar Jr. (30) levantaram suspeitas de estarem vivendo um romance novamente após passarem o Ano Novo juntos e aparecerem em registros nas redes sociais neste domingo, 8. Apesar de já terem assumido o relacionamento em janeiro de 2022, muitos fãs do atleta ainda não sabem quem é a brasileira que balançou o coração do craque.

A influenciadora digital nasceu em 15 de abril e é bem conceituada. Ela é formada em Negócios de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, desde o ano de 2015, além de ser especialista em e-commerce (comércio online) e gerência de Marketing.

Em seu perfil do Instagram, que tem mais de 2 milhões de seguidores, ela costuma compartilhar cliques de suas viagens, trabalhos com marcas e também momentos ao lado de familiares, amigos e de seus cãezinhos, além de também demosntrar a torcida pelo seu time do coração: O Palmeiras.

Antes, ela mantinha um canal no YouTube, chamado Falo Nada, em que mostrava vídeos de sua rotina diária. A última publicação no canal aconteceu há cinco anos, e no vídeo ela mostra detalhes do seu closet, acessórios e looks favoritos. Os comentários do registro não estão mais disponíveis. Apesar de não publicar nada desde 2018, o canal ainda tem mais de 30 mil inscritos.

JÁ NAMOROU FAMOSO

Além do atleta, Biancardi já se envolveu romanticamente com outra celebridade. Ela já namorou o cantor Caíque Gama, mais conhecido como Caíq, que fazia parte da banda Fly, donos de sucessos como Cabelos de Algodão, Você se Foi e Passo Mal. O grupo musical chegou ao fim no ano de 2019.

O cantor também participou do programa De Férias com o Ex, programa da MTV, na temporada que foi ao ar em 2021 e reuniu celebridades pela segunda edição. Na época em que estavam juntos, os pombinhos chegaram a publicar vídeos fazendo covers de canções.

MUDANÇA NO VISUAL

A influenciadora digital também já mudou seu visual e se submeteu a procedimentos estéticos. No final do ano de 2020, ela passou por uma rinoplastia, uma cirurgia plástica para modelar o formato do nariz e mostrou todo o processo em suas redes sociais.

Em seu perfil do TikTok ela compartilhou um vídeo mostrando antes, durante e depois da cirurgia. Além disso, ela costuma publicar fotos de suas mudanças no cabelo e visual, sempre recebendo muitos elogios de fãs e internautas, e até mesmo de Neymar.

Além disso, ela também é bastante ligada à saúde e a manter uma boa forma em seu corpo. A influenciadora digital já se submeteu ao Seca Você Renove, programa de treinos e emagrecimento promovido pela influenciadora fitness Mayra Cardi, ex-esposa de Arthur Aguiar.

Neymar e Biancardi teriam se conhecido em 2020, durante a pandemia de Covid-19, quando o atacante do Paris Saint-Germain deu uma polêmica festa de Ano Novo, que teve mais de 500 convidados. Além de conhecer o jogador, Biancardi também é seguida por outras pessoas do mundo dos famosos como Gui Araújo, o jogador de vôlei Bruninho e a atriz Larissa Manoela.

Quanto aos boatos de que estariam juntos novamente, os dois passaram a virada do ano na companhia de outras celebridades, e foram vistos em fotos compartilhadas nas redes. Na festa, estava também Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, filho do craque. Na foto, eles ainda posaram com Vinicius Martinez e Valentin, que são o marido e o filho de Carol Dantas. O evento ainda contou com a presença de outros amigos deles.